Бутенко Андрей Александрович 16.06.1974 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бутенко Андрей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.08.1996

Жена: скрыто настройками приватности

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
14.02.1998

Сын: Бутенко Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
31.08.2010

Жена: скрыто настройками приватности

Пенза, город Пенза, Пензенская область

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