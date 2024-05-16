Бутенко Андрей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.08.1996
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.02.1998
Сын: Бутенко Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
31.08.2010
Жена: скрыто настройками приватности