Левашова Елена Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.03.2000
Дочь: Мангушева Юлия Ивановна
Отец ребёнка: Мангушев Иван Юрьевич
Рождение ребёнка
14.01.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мангушев Иван Юрьевич
Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край