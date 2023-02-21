Левашова Елена Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛевашова Елена Викторовна

Левашова Елена Викторовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2000 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.2000

Дочь: Мангушева Юлия Ивановна

Отец ребёнка: Мангушев Иван Юрьевич

Рождение ребёнка
14.01.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мангушев Иван Юрьевич

Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close