Буташева (Пятахина) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буташева (Пятахина) Лидия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1935

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1935

Отец: Пятахин Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буташев Владимир

Рождение ребёнка
27.10.1959

Сын: Буташев Виктор

Отец ребёнка: Буташев Владимир

Рождение ребёнка
04.08.1966

Дочь: Буташева (Буташева) Елена

Отец ребёнка: Буташев Владимир

Смерть
1997

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