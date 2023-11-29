Буташева (Пятахина) Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1935
Дата смерти1997
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1935
Отец: Пятахин Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Буташев Владимир
Рождение ребёнка
27.10.1959
Сын: Буташев Виктор
Отец ребёнка: Буташев Владимир
Рождение ребёнка
04.08.1966
Дочь: Буташева (Буташева) Елена
Отец ребёнка: Буташев Владимир
Смерть
1997