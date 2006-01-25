Ковалёва Анастасия Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалёва Анастасия Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1982 г.р.

Дети

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.2006

Дочь: Ковалёва Дарья Дмитриевна

Отец ребёнка: Ковалёв Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
25.10.2018

Сын: Ковалёв Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Ковалёв Дмитрий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковалёв Дмитрий Николаевич

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