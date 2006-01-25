Ковалёва Анастасия Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.2006
Дочь: Ковалёва Дарья Дмитриевна
Отец ребёнка: Ковалёв Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
25.10.2018
Сын: Ковалёв Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Ковалёв Дмитрий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно