Черентаев Филипп Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1897 ст.
Рождение ребёнка
20.11.1897 ст.
Дочь: (Черентаева) Екатерина Филипповна
Мать ребёнка: Черентаева Мария Семёновна
Метрическая книга: Свято-Троицкий собор Номер записи: 195 Пол: жен. Дата рождения: 20.11.1897 Имя Отчество Фамилия: Екатерина Филипповна Черентаева ОТЕЦ Имя Отчество Фамилия: Филипп Васильевич Ч... Показать все
Рождение ребёнка
1900 ст.
Сын: Черентаев Николай Филиппович
Мать ребёнка: Черентаева Мария Семёновна
Смерть
Неизвестно