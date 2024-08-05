Матрона Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телюков Иван Сидорович

Рождение ребёнка
1894

Дочь: (Телюкова) Просковья Ивановна

Отец ребёнка: Телюков Иван Сидорович

Рождение ребёнка
28.11.1897

Сын: Телюков Стефан Иванович

Отец ребёнка: Телюков Иван Сидорович

Рождение ребёнка
06.11.1899

Дочь: (Телюкова) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Телюков Иван Сидорович

Смерть
Неизвестно

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