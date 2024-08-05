Матрона Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1894
Дочь: (Телюкова) Просковья Ивановна
Отец ребёнка: Телюков Иван Сидорович
Рождение ребёнка
28.11.1897
Отец ребёнка: Телюков Иван Сидорович
Рождение ребёнка
06.11.1899
Дочь: (Телюкова) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Телюков Иван Сидорович
Смерть
Неизвестно