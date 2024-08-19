Прищак (Буняк) Оксана Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прищак (Буняк) Оксана Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1981

Пол

Женский

Отец

1958 г.р.

Мать

1960 г.р.

Муж

1974 г.р.

Дети

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Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1981

Отец: Буняк Алексей Петрович

Мать: Буняк Светлана Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прищак Руслан Анатолиевич

Место жительства
Неизвестно
Винница, Вінницька область
Рождение ребёнка
10.11.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прищак Руслан Анатолиевич

Рождение ребёнка
29.01.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прищак Руслан Анатолиевич

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