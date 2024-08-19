Прищак (Буняк) Оксана Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1981
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Винница, Вінницька область
Рождение ребёнка
10.11.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Прищак Руслан Анатолиевич
Рождение ребёнка
29.01.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Прищак Руслан Анатолиевич