Юденкова (Бабаскина) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юденкова (Бабаскина) Екатерина Николаевна

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Место рождения

Прилепы, Карачевский уезд, Орловская губерния

Дата рождения

23.11.1913

Дата смерти

14.08.2011

Пол

Женский

Добавил:

МЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1913

Отец: Бабаскин Николай Стефанович

Мать: Бабаскина Агафья (Агата) Евстафьевна

Прилепы, Карачевский уезд, Орловская губерния
Орловская область
Бракосочетание
1936

Муж: Юденков Василий Лукьянович

Рождение ребёнка
28.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юденков Василий Лукьянович

Смерть
14.08.2011
Шумячи, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
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