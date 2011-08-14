Юденкова (Бабаскина) Екатерина Николаевна
Место рождения
Дата рождения23.11.1913
Дата смерти14.08.2011
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1913
Орловская область
Бракосочетание
1936
Рождение ребёнка
28.08.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юденков Василий Лукьянович
Смерть
14.08.2011
Шумячи, Шумячский муниципальный район, Смоленская область