Лещенко (Булгакова) Елена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛещенко (Булгакова) Елена Михайловна

Лещенко (Булгакова) Елена Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

1964

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1949

Дочь: Лещенко Галина Яковлевна

Отец ребёнка: Лещенко Яков Данилович

Рождение ребёнка
06.02.1956

Сын: Лещенко Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Лещенко Яков Данилович

Рождение ребёнка
20.02.?

Дочь: Лещенко Валентина Яковлевна

Отец ребёнка: Лещенко Яков Данилович

Смерть
1964
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close