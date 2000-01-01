Лещенко (Булгакова) Елена Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смерти1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1949
Дочь: Лещенко Галина Яковлевна
Отец ребёнка: Лещенко Яков Данилович
Рождение ребёнка
06.02.1956
Сын: Лещенко Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Лещенко Яков Данилович
Рождение ребёнка
20.02.?
Дочь: Лещенко Валентина Яковлевна
Отец ребёнка: Лещенко Яков Данилович
Смерть
1964