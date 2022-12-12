Сушков Никанор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сушков Никанор Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1858 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1858 ст.

Отец: Сушков Василий

Мать: не указана

Образование
По 16.08.1881 ст.
Киров, город Киров, Кировская область
Работа или профессия
С 17.08.1881 по 08.01.1883 ст.
Колобово, Немский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
С 18.01.1883 по 25.05.1886 ст.
Киров, город Киров, Кировская область
Работа или профессия
С 02.01.1886 по 31.01.1891 ст.
Нема, Немский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
С 31.01.1891 по 13.09.1903 ст.
Пектубаево, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл
Работа или профессия
С 01.12.1891 по 29.08.1894 ст.
Пектубаево, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл
Работа или профессия
С 1894 по 1896
Яранск, Яранский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
С 28.09.1900 по 11.09.1903 ст.
Кислицино, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Работа или профессия
С 13.09.1903 ст.
Елгань, Унинский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
С 13.11.1903 по 1911 ст.
Елгань, Унинский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
С 13.11.1903 по 15.11.1908 ст.
Над Лыжей речкой, Глазовский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
С 1905 по 1907
Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Работа или профессия
С 01.11.1913 по 12.11.1914 ст.
Над рч. Кукаркой, Глазовский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
С 12.11.1914 ст.
Котляки, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сушкова Мария Васильевна

Смерть
Неизвестно
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