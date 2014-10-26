(Фердерер) Клементина Петровна
Место рождения
Дата рождения21.09.1933
Дата смерти26.10.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1933
Отец: Foerderer Peter
Мать: Förderer Eva
Рождение ребёнка
03.09.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Князев Владимир
Астраханка, Акмолинская, Казахастан
Смерть
26.10.2014
Erlenbach am Main, Miltenberg, Bavaria, Germany
Похороны
Неизвестно
Kleinheubach, Miltenberg, Bayern, Deutschland