(Фердерер) Клементина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фердерер) Клементина Петровна

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Место рождения

Степовое, Миколаївська область

Дата рождения

21.09.1933

Дата смерти

26.10.2014

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЯМ
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Место
Комментарий
Рождение
21.09.1933

Отец: Foerderer Peter

Мать: Förderer Eva

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
03.09.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Князев Владимир

Астраханка, Акмолинская, Казахастан
Смерть
26.10.2014
Erlenbach am Main, Miltenberg, Bavaria, Germany
Похороны
Неизвестно
Kleinheubach, Miltenberg, Bayern, Deutschland
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