Пенькова Александра Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пенькова Александра Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1996

Пол

Женский

Отец

1964 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1996

Отец: Пеньков Сергей Николаевич

Мать: Пенькова Галина

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