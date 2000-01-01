Яхнович Не известно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯхнович Не известно

Яхнович Не известно

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яхнович Исаак Изралиевич

Отец ребёнка: Яхнович Израил Ш

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яхнович Соломон Израилевич

Отец ребёнка: Яхнович Израил Ш

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яхнович Израил Ш

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close