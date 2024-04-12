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Иван Федоров

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

Вычислено 1832

Дата смерти

После 1869

Пол

Мужской

Отец

Мать

Вычислено 1806 г.р.

Жена

Вычислено 1831 г.р.

Дети

Вычислено 1861 г.р.
Вычислено 1865 г.р.
Вычислено 1867 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1832

Отец: Федор Петров

Мать: Елена Антонова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Упоминание
1853
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.203, оп. 745, д. 1666 (1853г.) | Исповедные ведомости церквей Рузского благочиния за 1853 год
Рождение ребёнка
Вычислено 1861

Сын: Степан Иванов

Мать ребёнка: Елена Изотова

Рождение ребёнка
Вычислено 1865

Сын: Дмитрий Иванов

Мать ребёнка: Елена Изотова

Рождение ребёнка
Вычислено 1867

Дочь: Настасья Иванова

Мать ребёнка: Елена Изотова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Изотова

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин И.Вейденгаммера, после 1861 года
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1869
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