Иван Федоров
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1832
Дата смертиПосле 1869
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1832
Отец: Федор Петров
Мать: Елена Антонова
Упоминание
1853
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.203, оп. 745, д. 1666 (1853г.) | Исповедные ведомости церквей Рузского благочиния за 1853 год
Рождение ребёнка
Вычислено 1861
Сын: Степан Иванов
Мать ребёнка: Елена Изотова
Рождение ребёнка
Вычислено 1865
Сын: Дмитрий Иванов
Мать ребёнка: Елена Изотова
Рождение ребёнка
Вычислено 1867
Дочь: Настасья Иванова
Мать ребёнка: Елена Изотова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Изотова
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин И.Вейденгаммера, после 1861 года
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1869