Зыкова Рита Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1979
Отец: Зыков Николай Николаевич
Мать: Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хопина) Полина Сергеевна
Отец ребёнка: Хопин Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хопин Сергей
Рождение ребёнка
13.09.2001
Отец ребёнка: Хопин Сергей
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область