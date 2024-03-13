Зыкова Рита Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыкова Рита Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1979

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1979

Отец: Зыков Николай Николаевич

Мать: Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хопина) Полина Сергеевна

Отец ребёнка: Хопин Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хопин Сергей

Рождение ребёнка
13.09.2001

Сын: Хопин Данил Сергеевич

Отец ребёнка: Хопин Сергей

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область

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