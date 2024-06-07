Жданов Владимир Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1965
Дата смерти2022
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965
Отец: Жданов Сергей Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
г. Зуевка, Россия
Рождение ребёнка
15.10.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2022