Петрова Константин Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Константин Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
1993
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