Кошенков Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошенков Александр

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Место рождения

Россия

Дата рождения

12.09.1928

Дата смерти

11.09.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Смерть
11.09.2001
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Похороны
Неизвестно
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
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