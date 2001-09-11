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Кошенков Александр
Кошенков Александр
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Место рождения
Россия
Дата рождения
12.09.1928
Дата смерти
11.09.2001
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
НЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Смерть
11.09.2001
Смоленск
, город Смоленск, Смоленская область
Похороны
Неизвестно
Смоленск
, город Смоленск, Смоленская область
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