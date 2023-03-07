(Кумылганова) Прасковья Ивановна
Место рождения
Дата рождения13.10.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1918
Место жительства
23.01.1931
п. Гортъель, Троицко-Печорский р-н, Коми АССР
Выслана на спецпоселение на основании решения особой комиссии Даниловского р-на как член семьи кулака, вредящего соцстроительству. | (не отмечен на карте)
Смерть
Неизвестно