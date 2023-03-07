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(Кумылганова) Прасковья Ивановна

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Место рождения

Попки, Котовский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

13.10.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

Между 1899 и 1900 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1918

Отец: Кумылганов Иван Васильевич

Мать: Кумылганова Дарья Филипповна

Попки, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Место жительства
23.01.1931
п. Гортъель, Троицко-Печорский р-н, Коми АССР
Выслана на спецпоселение на основании решения особой комиссии Даниловского р-на как член семьи кулака, вредящего соцстроительству. | (не отмечен на карте)
Смерть
Неизвестно
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