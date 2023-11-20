Самарцев Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.01.2003
Дочь: (Самарцева) Алла Владимировна
Мать ребёнка: Аксёнова (Самарцева) Ольга Вячеславовна
Рождение ребёнка
20.03.2007
Сын: Самарцев Николай Владимирович
Мать ребёнка: Аксёнова (Самарцева) Ольга Вячеславовна