Самарцев Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самарцев Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.2003

Дочь: (Самарцева) Алла Владимировна

Мать ребёнка: Аксёнова (Самарцева) Ольга Вячеславовна

Новоалтайск, город Новоалтайск, Алтайский край
Рождение ребёнка
20.03.2007

Сын: Самарцев Николай Владимирович

Мать ребёнка: Аксёнова (Самарцева) Ольга Вячеславовна

Новоалтайск, город Новоалтайск, Алтайский край

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