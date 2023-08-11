Мамаков Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМамаков Александр Александрович

Мамаков Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.07.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Мы используем куки для улучшения работы сайта.