Федяков Николай Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
20.06.1910
Мать ребёнка: Федякова Варвара Георгиева
ГАСО ф6 о17 20-21 июня Сокольского села крестьянин Николай Михайлов Федяков и законная жена его Варвара Георгиева, оба православные Восприемники: дети их: сын Петр и дочь девица Матрона выдано свидет... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федякова Матрона Николаева
Мать ребёнка: Федякова Варвара Георгиева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Федякова Варвара Георгиева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно