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Федяков Николай Михайлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Федякова Варвара Георгиева

Рождение ребёнка
20.06.1910

Сын: Федяков Павел Николаев

Мать ребёнка: Федякова Варвара Георгиева

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 20-21 июня Сокольского села крестьянин Николай Михайлов Федяков и законная жена его Варвара Георгиева, оба православные Восприемники: дети их: сын Петр и дочь девица Матрона выдано свидет... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федякова Матрона Николаева

Мать ребёнка: Федякова Варвара Георгиева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федяков Петр Николаев

Мать ребёнка: Федякова Варвара Георгиева

Место жительства
Неизвестно
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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