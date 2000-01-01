Шаров Матрёна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаров Матрёна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

1773

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1736 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Сын: Шаров Терентей

Отец ребёнка: Шаров Василей

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Шаров Василей

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Шаров Василей

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Шаров Василей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаров Василей

Смерть
1773
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