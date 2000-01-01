Шаров Матрёна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смерти1773
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Сын: Шаров Терентей
Отец ребёнка: Шаров Василей
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Шаров Василей
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Шаров Василей
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Шаров Василей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шаров Василей
Смерть
1773