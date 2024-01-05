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Федор
Федор
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1840
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Григорий
Около 1799 г.р.
Мать
Лукерья Прокофьева
Около 1805 г.р.
Дети
Не указаны
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец:
Григорий
Мать:
Лукерья Прокофьева
Смерть
Неизвестно
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