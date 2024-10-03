Петрова Матрена Ивановна
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова ?
Отец ребёнка: Петров Гавриил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров ?
Отец ребёнка: Петров Гавриил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Петрова) Анна
Отец ребёнка: Петров Гавриил
Рождение ребёнка
18.08.1925
Сын: Петров Александр Гаврилович
Отец ребёнка: Петров Гавриил
Смерть
Неизвестно