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Петрова Матрена Ивановна

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Место рождения

Балашиха, Балашиха, Московская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Иван

Мать: не указана

Балашиха, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова ?

Отец ребёнка: Петров Гавриил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров ?

Отец ребёнка: Петров Гавриил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Петрова) Анна

Отец ребёнка: Петров Гавриил

Рождение ребёнка
18.08.1925

Сын: Петров Александр Гаврилович

Отец ребёнка: Петров Гавриил

Балашиха, Балашиха, Московская область
Смерть
Неизвестно

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