Быляева -- Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Быляева Августинья Николаевна
Отец ребёнка: Быляев Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Быляев Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1917
Сын: Быляев Вениамин Николаевич
Отец ребёнка: Быляев Николай Николаевич
Смерть
Неизвестно