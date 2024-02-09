Быляева -- Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быляева -- Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быляев Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Быляева Августинья Николаевна

Отец ребёнка: Быляев Николай Николаевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Быляев алекс Николаевич

Отец ребёнка: Быляев Николай Николаевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Быляев Вениамин Николаевич

Отец ребёнка: Быляев Николай Николаевич

Смерть
Неизвестно

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