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Бондарев Игнатий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Бондарев Трофим

Мать: Бондарева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондарева ?

Рождение ребёнка
1797

Сын: Бондарев Григорий

Мать ребёнка: Бондарева ?

Рождение ребёнка
1801

Сын: Бондарев Михаил

Мать ребёнка: Бондарева ?

Рождение ребёнка
1811

Сын: Бондарев Андрей

Мать ребёнка: Бондарева ?

Смерть
1852

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