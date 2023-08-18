Бондарев Игнатий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смерти1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Бондарев Трофим
Мать: Бондарева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бондарева ?
Рождение ребёнка
1797
Сын: Бондарев Григорий
Мать ребёнка: Бондарева ?
Рождение ребёнка
1801
Сын: Бондарев Михаил
Мать ребёнка: Бондарева ?
Рождение ребёнка
1811
Сын: Бондарев Андрей
Мать ребёнка: Бондарева ?
Смерть
1852