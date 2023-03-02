Сердюкова Ирина Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Ирина Григорьевна
Отец ребёнка: Сердюк Григорий Филиппович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Дарiя Григорьевна
Отец ребёнка: Сердюк Григорий Филиппович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Матрена Григорьевна
Отец ребёнка: Сердюк Григорий Филиппович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Сердюк Григорий Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно