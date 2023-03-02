Сердюкова Ирина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сердюкова Ирина Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Ирина Григорьевна

Отец ребёнка: Сердюк Григорий Филиппович

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Дарiя Григорьевна

Отец ребёнка: Сердюк Григорий Филиппович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Матрена Григорьевна

Отец ребёнка: Сердюк Григорий Филиппович

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Сердюк Григорий Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сердюк Григорий Филиппович

Смерть
Неизвестно
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