Добровольская (Извекова) Марфа (Муся) Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добровольская (Извекова) Марфа (Муся) Степановна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

08.07.1902

Дата смерти

1967

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1902

Отец: Извеков, Ii Стефан Афанасьевич

Мать: Извекова Екатерина Дмитриевна

Бракосочетание
27.09.1922

Муж: Добровольский Леонтий (Лёва) Георгиевич

Супруг(-а): Марфа(Муся) Степановна Добровольская (Извековa)
Рождение ребёнка
01.09.1928

Дочь: Добровольская Алла Леонтьевна

Отец ребёнка: Добровольский Леонтий (Лёва) Георгиевич

Рождение ребёнка
?.10.1933

Сын: Добровольский Адольф Леонтьевич

Отец ребёнка: Добровольский Леонтий (Лёва) Георгиевич

Место жительства
Неизвестно
Похороны
1967
Смерть
1967
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