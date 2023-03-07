Добровольская (Извекова) Марфа (Муся) Степановна
Место рождения
Дата рождения08.07.1902
Дата смерти1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1902
Бракосочетание
27.09.1922
Супруг(-а): Марфа(Муся) Степановна Добровольская (Извековa)
Рождение ребёнка
01.09.1928
Дочь: Добровольская Алла Леонтьевна
Отец ребёнка: Добровольский Леонтий (Лёва) Георгиевич
Рождение ребёнка
?.10.1933
Сын: Добровольский Адольф Леонтьевич
Отец ребёнка: Добровольский Леонтий (Лёва) Георгиевич
Место жительства
Неизвестно
Похороны
1967
Смерть
1967