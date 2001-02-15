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Дубынина Алина Андреевна
Дубынина Алина Андреевна
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Место рождения
Братск
, город Братск, Иркутская область
Дата рождения
15.02.2001
Пол
Женский
Отец
Дубынин Андрей Михайлович
1970 г.р.
Мать
Дубынина (Федотова) Алла Леонидовна
1969 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.2001
Отец:
Дубынин Андрей Михайлович
Мать:
Дубынина Алла Леонидовна
Братск
, город Братск, Иркутская область
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