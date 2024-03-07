Мачульский Николай Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мачульский Николай Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1872 и 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1872 и 1873

Отец: Мачульский Степан Семёнович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.03.1911

Сын: Мачульский Арсений Николаевич

Мать ребёнка: Мачульская Параскева Александровна

Рождение ребёнка
01.06.1912

Дочь: Мачульская Елена Николаевна

Мать ребёнка: Мачульская Параскева Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мачульская Параскева Александровна

Смерть
Неизвестно
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