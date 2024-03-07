Мачульский Николай Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1872 и 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Между 1872 и 1873
Отец: Мачульский Степан Семёнович
Рождение ребёнка
07.03.1911
Сын: Мачульский Арсений Николаевич
Мать ребёнка: Мачульская Параскева Александровна
Рождение ребёнка
01.06.1912
Дочь: Мачульская Елена Николаевна
Мать ребёнка: Мачульская Параскева Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно