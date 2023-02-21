Колесниченко-Бондаренко Матрона Фотиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.03.1912
Дочь: Колесниченко-Бондаренко Лидия Гаврииловна
Отец ребёнка: Колесниченко-Бондаренко Гавриил Семенович
Запись о рождении и крещении сделана в городе Алушта Ялтинского уезда Таврической губернии.
Место жительства
1912 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно