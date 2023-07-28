Ирина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1789 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Никитич

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Иван Никитич

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Никитич

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Никитич

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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