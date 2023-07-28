Ирина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Никитич
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Иван Никитич
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Никитич
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Никитич
Смерть
Неизвестно