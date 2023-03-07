Гаврикова (Миронова) Матрена Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврикова (Миронова) Матрена Филипповна

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Место рождения

Свойно, Суворовский район, Тульская область

Дата рождения

Между 1876 и 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1876 и 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Свойно, Суворовский район, Тульская область
Бракосочетание
01.11.1896 ст.

Муж: Абрамов Гавриков Петр Тимофеев

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.10.1897 ст.

Дочь: Параскева Петровна

Отец ребёнка: Абрамов Гавриков Петр Тимофеев

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.12.1898 ст.

Дочь: Ульяна Петровна

Отец ребёнка: Абрамов Гавриков Петр Тимофеев

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.03.1903 ст.

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Абрамов Гавриков Петр Тимофеев

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.10.1905 ст.

Сын: Абрамов Гавриков Дмитрий Петров

Отец ребёнка: Абрамов Гавриков Петр Тимофеев

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.05.1908 ст.

Сын: Абрамов Гавриков Феодор Петров

Отец ребёнка: Абрамов Гавриков Петр Тимофеев

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.05.1911

Сын: Абрамов Гавриков Иоанн Петров

Отец ребёнка: Абрамов Гавриков Петр Тимофеев

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.05.1916 ст.

Сын: Гавриков Константин Петров

Отец ребёнка: Абрамов Гавриков Петр Тимофеев

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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