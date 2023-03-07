Гаврикова (Миронова) Матрена Филипповна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1876 и 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Между 1876 и 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1896 ст.
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.10.1897 ст.
Дочь: Параскева Петровна
Отец ребёнка: Абрамов Гавриков Петр Тимофеев
Рождение ребёнка
08.12.1898 ст.
Дочь: Ульяна Петровна
Отец ребёнка: Абрамов Гавриков Петр Тимофеев
Рождение ребёнка
22.03.1903 ст.
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Абрамов Гавриков Петр Тимофеев
Рождение ребёнка
25.10.1905 ст.
Сын: Абрамов Гавриков Дмитрий Петров
Отец ребёнка: Абрамов Гавриков Петр Тимофеев
Рождение ребёнка
14.05.1908 ст.
Сын: Абрамов Гавриков Феодор Петров
Отец ребёнка: Абрамов Гавриков Петр Тимофеев
Рождение ребёнка
22.05.1911
Сын: Абрамов Гавриков Иоанн Петров
Отец ребёнка: Абрамов Гавриков Петр Тимофеев
Рождение ребёнка
20.05.1916 ст.
Сын: Гавриков Константин Петров
Отец ребёнка: Абрамов Гавриков Петр Тимофеев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно