Еринова (Губина) Федосья Тихонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Губин Тихон Евдокимов
Мать: Губина Марья Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ерин Андрей Козьмин
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Ерин Андрей Козьмин
Рождение ребёнка
1800
Сын: Ерин Евдоким Андреев
Отец ребёнка: Ерин Андрей Козьмин
Рождение ребёнка
28.10.1806
Дочь: (Ерина) Параскева Андреевна
Отец ребёнка: Ерин Андрей Козьмин
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Ерин Андрей Козьмин
Рождение ребёнка
1817
Дочь: (Ерина) Мавра Андреевна
Отец ребёнка: Ерин Андрей Козьмин
Рождение ребёнка
1818
Сын: Еринов Степан (Стефан) Андреев
Отец ребёнка: Ерин Андрей Козьмин
Смерть
Неизвестно