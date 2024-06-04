Еринова (Губина) Федосья Тихонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еринова (Губина) Федосья Тихонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Губин Тихон Евдокимов

Мать: Губина Марья Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерин Андрей Козьмин

Рождение ребёнка
1798

Сын: Еринов Тимофей Андреев

Отец ребёнка: Ерин Андрей Козьмин

Рождение ребёнка
1800

Сын: Ерин Евдоким Андреев

Отец ребёнка: Ерин Андрей Козьмин

Рождение ребёнка
28.10.1806

Дочь: (Ерина) Параскева Андреевна

Отец ребёнка: Ерин Андрей Козьмин

Рождение ребёнка
1815

Сын: Ерин Григорий Андреев

Отец ребёнка: Ерин Андрей Козьмин

Рождение ребёнка
1817

Дочь: (Ерина) Мавра Андреевна

Отец ребёнка: Ерин Андрей Козьмин

Рождение ребёнка
1818

Сын: Еринов Степан (Стефан) Андреев

Отец ребёнка: Ерин Андрей Козьмин

Смерть
Неизвестно

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