Сидорихина (Трегубова) Парасковья Саватеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорихина (Трегубова) Парасковья Саватеева

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Место рождения

Ленский, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1716 г.р.

Мать

Около 1702 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: Трегубов Саватей Семенов

Мать: Трегубова Ульяна Иванова

Ленский, Орловский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Илганская волость, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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