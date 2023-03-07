Сидорихина (Трегубова) Парасковья Саватеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1744
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744
Отец: Трегубов Саватей Семенов
Мать: Трегубова Ульяна Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Илганская волость, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762