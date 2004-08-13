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Лях Алиса Евгеньевна
Лях Алиса Евгеньевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.08.2004
Пол
Женский
Отец
Лях Евгений
Мать
Лях (Титенок) Екатерина Викторовна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.2004
Отец:
Лях Евгений
Мать:
Лях Екатерина Викторовна
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