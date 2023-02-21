Зайончковская (Дазинская) Надежда Николаевна
Место рожденияAstapkovichi, Roslavlsky District, Smolensk Oblast, Russia
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Astapkovichi, Roslavlsky District, Smolensk Oblast, Russia
Рождение ребёнка
20.12.1862
Сын: Зайончковский Андрей Медардович
Отец ребёнка: Зайончковский Медард (Ипполитович)
Oryol, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайончковский Николай Медардович
Отец ребёнка: Зайончковский Медард (Ипполитович)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Путята Зинаида Медардовна
Отец ребёнка: Зайончковский Медард (Ипполитович)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Медардовна
Отец ребёнка: Зайончковский Медард (Ипполитович)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Какурина Анна Медардовна
Отец ребёнка: Зайончковский Медард (Ипполитович)
Смерть
Неизвестно