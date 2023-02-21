Зайончковская (Дазинская) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайончковская (Дазинская) Надежда Николаевна

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Место рождения

Astapkovichi, Roslavlsky District, Smolensk Oblast, Russia

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Дазинский Николай Петрович

Мать: Дазинская Анна Семеновна

Astapkovichi, Roslavlsky District, Smolensk Oblast, Russia
Рождение ребёнка
20.12.1862

Сын: Зайончковский Андрей Медардович

Отец ребёнка: Зайончковский Медард (Ипполитович)

Oryol, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайончковский Николай Медардович

Отец ребёнка: Зайончковский Медард (Ипполитович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Путята Зинаида Медардовна

Отец ребёнка: Зайончковский Медард (Ипполитович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Медардовна

Отец ребёнка: Зайончковский Медард (Ипполитович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Какурина Анна Медардовна

Отец ребёнка: Зайончковский Медард (Ипполитович)

Смерть
Неизвестно
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