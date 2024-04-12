Хараджа (Золото) Елизавета Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хараджа (Золото) Елизавета Васильевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

01.05.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1833 г.р.

Мать

Около 1835 г.р.

Муж

Около 1865 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
01.05.1867

Отец: Золото Захар Георгиевич

Мать: Золото Мелания Гавриловна

Николаевская церковь,м/к-1867г.лист-112,зап.-16,ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр-113.
Крещение
08.05.1867
Николаевская церковь,м/к-1867г.лист-112,зап.16,ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр-113. | Godparents:Сего прихода пономарь Георгий Филиппов и сестра его Пелагея Филиппова
Бракосочетание
08.02.1888

Муж: Хараджа Василий Косьмин

Николаевская церковь,м/к-1888г.лист-115,зап.-5,ГАДО,Ф - 426-2-5 кадр-116.
Смерть
Неизвестно
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