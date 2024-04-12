Хараджа (Золото) Елизавета Васильевна
Место рождения
Дата рождения01.05.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1867
Отец: Золото Захар Георгиевич
Николаевская церковь,м/к-1867г.лист-112,зап.-16,ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр-113.
Крещение
08.05.1867
Николаевская церковь,м/к-1867г.лист-112,зап.16,ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр-113. | Godparents:Сего прихода пономарь Георгий Филиппов и сестра его Пелагея Филиппова
Бракосочетание
08.02.1888
Николаевская церковь,м/к-1888г.лист-115,зап.-5,ГАДО,Ф - 426-2-5 кадр-116.
Смерть
Неизвестно