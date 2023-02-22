Клюкина Марфа Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюкина Марфа Егорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1861

Сын: Михаил Иванович

Отец ребёнка: Клюкин Иван Максимов

Рождение ребёнка
20.04.1863

Дочь: Александра Иванова

Отец ребёнка: Клюкин Иван Максимов

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.01.1865

Сын: Клюкин Павел Иванович

Отец ребёнка: Клюкин Иван Максимов

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.09.1867

Сын: Клюкин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Клюкин Иван Максимов

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Клюкин Иван Максимов

Рождение ребёнка
14.05.1873

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Клюкин Иван Максимов

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.02.1875

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Клюкин Иван Максимов

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клюкин Иван Максимов

Смерть
Неизвестно
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