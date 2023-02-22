Клюкина Марфа Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1861
Сын: Михаил Иванович
Отец ребёнка: Клюкин Иван Максимов
Рождение ребёнка
20.04.1863
Дочь: Александра Иванова
Отец ребёнка: Клюкин Иван Максимов
Рождение ребёнка
11.01.1865
Отец ребёнка: Клюкин Иван Максимов
Рождение ребёнка
12.09.1867
Отец ребёнка: Клюкин Иван Максимов
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Клюкин Иван Максимов
Рождение ребёнка
14.05.1873
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Клюкин Иван Максимов
Рождение ребёнка
28.02.1875
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Клюкин Иван Максимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клюкин Иван Максимов
Смерть
Неизвестно