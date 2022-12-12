Рюся Иван Самуилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.05.1913
Жена: Рюся Елена Павловна
Рождение ребёнка
11.06.1914
Сын: Рюсэ Павел Иванович
Мать ребёнка: не указана
Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Восп: Павел Григорьевич Григорьев мещанин,Екатер на Павлова Рюся,девица
Смерть
Неизвестно