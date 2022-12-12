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Рюся Иван Самуилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1892 г.р.

Дети

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.05.1913

Жена: Рюся Елена Павловна

Рождение ребёнка
11.06.1914

Сын: Рюсэ Павел Иванович

Мать ребёнка: не указана

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Восп: Павел Григорьевич Григорьев мещанин,Екатер на Павлова Рюся,девица
Смерть
Неизвестно
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