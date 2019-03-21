Иродова Евдиния — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иродова Евдиния

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

21.03.2019

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Сара

Рождение ребёнка
01.01.1961

Дочь: Иродова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иродова Наталья Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иродов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Василий

Смерть
21.03.2019
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