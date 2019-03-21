Иродова Евдиния
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти21.03.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Сара
Рождение ребёнка
01.01.1961
Дочь: Иродова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иродова Наталья Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иродов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Василий
Смерть
21.03.2019