Аксёненко Владимир
Место рожденияРоссия, Алтай, Ларичиха
Дата рождения05.09.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1979
Отец: Аксёненко Владимир
Мать: Аксёненко Нина
Россия, Алтай, Ларичиха
Бракосочетание
2002
Жена: Аксёненко Евгения
Россия, Алтай, Ларичиха
Рождение ребёнка
2005
Сын: Аксёненко Илья
Мать ребёнка: Аксёненко Евгения
Россия, Алтай, Ларичиха
Рождение ребёнка
2013
Сын: Аксёненко Александр?
Мать ребёнка: Аксёненко Евгения
Россия, Алтай, Ларичиха
Рождение ребёнка
17.01.2018
Дочь: Вероника
Мать ребёнка: Аксёненко Евгения
Россия, Алтай, Ларичиха