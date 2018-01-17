Аксёненко Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксёненко Владимир

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Место рождения

Россия, Алтай, Ларичиха

Дата рождения

05.09.1979

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1979

Отец: Аксёненко Владимир

Мать: Аксёненко Нина

Россия, Алтай, Ларичиха
Бракосочетание
2002

Жена: Аксёненко Евгения

Россия, Алтай, Ларичиха
Рождение ребёнка
2005

Сын: Аксёненко Илья

Мать ребёнка: Аксёненко Евгения

Россия, Алтай, Ларичиха
Рождение ребёнка
2013

Сын: Аксёненко Александр?

Мать ребёнка: Аксёненко Евгения

Россия, Алтай, Ларичиха
Рождение ребёнка
17.01.2018

Дочь: Вероника

Мать ребёнка: Аксёненко Евгения

Россия, Алтай, Ларичиха
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