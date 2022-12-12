Любатович Татьяна Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любатович Татьяна Спиридоновна

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Место рождения

Мордовия

Дата рождения

13.01.1859

Дата смерти

11.05.1932

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Мордовия
Место жительства
С 1870 по 1883
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1883 по 1884
Харьков, Украина
Место жительства
С 1884 по 1887
Одесса, Украина
Место жительства
С 1910 по 1932
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
11.05.1932
Москва, город федерального значения Москва
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