Любатович Татьяна Спиридоновна
Место рожденияМордовия
Дата рождения13.01.1859
Дата смерти11.05.1932
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Мордовия
Место жительства
С 1870 по 1883
Место жительства
С 1883 по 1884
Харьков, Украина
Место жительства
С 1884 по 1887
Одесса, Украина
Место жительства
С 1910 по 1932
Смерть
11.05.1932