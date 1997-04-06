Корниенко Александр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиС 06.04.1997
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Корниенко Степан Илларионович
Мать: Корниенко -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корниенко Валентина Александровна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корниенко Александр Александрович
Мать ребёнка: Корниенко (Шагаева) Евдакия
Смерть
С 06.04.1997
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область