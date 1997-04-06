Корниенко Александр Степанович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Корниенко Александр Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

С 06.04.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корниенко Степан Илларионович

Мать: Корниенко -

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корниенко Валентина Александровна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корниенко (Шагаева) Евдакия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корниенко Александр Александрович

Мать ребёнка: Корниенко (Шагаева) Евдакия

Смерть
С 06.04.1997
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область

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