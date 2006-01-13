Поспелов Владимир Ефимович
Место рождения
Дата рождения27.08.?
Дата смертиОколо 13.01.2006
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.?
Отец: Поспелов Ефим
Рождение ребёнка
22.02.1974
Сын: Поспелов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Поспелова Тамара Анатольевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поспелов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Поспелова Тамара Анатольевна
Смерть
Около 13.01.2006