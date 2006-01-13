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Поспелов Владимир Ефимович

Место рождения

Саракташ, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

27.08.?

Дата смерти

Около 13.01.2006

Пол

Мужской

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
27.08.?

Отец: Поспелов Ефим

Мать: не указана

Саракташ, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.02.1974

Сын: Поспелов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Поспелова Тамара Анатольевна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поспелов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Поспелова Тамара Анатольевна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
Около 13.01.2006
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
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