Гуляева Фаина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гуляев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мацкевич Елена Валентиновна
Отец ребёнка: Гуляев Валентин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Валентиновна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Багрий Татьяна Валентиновна
Отец ребёнка: Гуляев Валентин
Смерть
Неизвестно