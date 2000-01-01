Гуляева Фаина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуляева Фаина Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гуляев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мацкевич Елена Валентиновна

Отец ребёнка: Гуляев Валентин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Валентиновна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Багрий Татьяна Валентиновна

Отец ребёнка: Гуляев Валентин

Смерть
Неизвестно
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