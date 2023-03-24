БОЯРШИНОВА МАРФА САМОЙЛОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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БОЯРШИНОВА МАРФА САМОЙЛОВНА

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

1858 г.р.
1862 г.р.
1870 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Сын: Бояршинов ПРОКОПИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Отец ребёнка: Бояршинов АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВИЧ

Рождение ребёнка
1862

Сын: Бояршинов МИХАИЛ

Отец ребёнка: Бояршинов АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВИЧ

Рождение ребёнка
1870

Сын: Бояршинов АЛЕКСАНДР

Отец ребёнка: Бояршинов АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВИЧ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бояршинов АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВИЧ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бояршинов АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВИЧ

Смерть
Неизвестно
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