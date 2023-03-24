БОЯРШИНОВА МАРФА САМОЙЛОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Сын: Бояршинов ПРОКОПИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Отец ребёнка: Бояршинов АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВИЧ
Рождение ребёнка
1862
Сын: Бояршинов МИХАИЛ
Отец ребёнка: Бояршинов АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВИЧ
Рождение ребёнка
1870
Сын: Бояршинов АЛЕКСАНДР
Отец ребёнка: Бояршинов АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВИЧ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бояршинов АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно