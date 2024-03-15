Сибиряков Дмитрий Никитьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сибиряков Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Сибирякова (Аникина) Мария Клеменьтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сибиряков Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Сибирякова (Аникина) Мария Клеменьтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акулова (Сибирякова) Нина Дмитриевна
Мать ребёнка: Сибирякова (Аникина) Мария Клеменьтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гужеля (Сибирякова) Валентина Дмитриевна
Мать ребёнка: Сибирякова (Аникина) Мария Клеменьтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.04.1963
Сын: Сибиряков Павел Дмитриевич
Мать ребёнка: Сибирякова (Аникина) Мария Клеменьтьевна