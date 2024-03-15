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Сибиряков Дмитрий Никитьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сибиряков Никита Иванович

Мать: Сибирякова (Лещёва) Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сибиряков Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Сибирякова (Аникина) Мария Клеменьтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сибиряков Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Сибирякова (Аникина) Мария Клеменьтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акулова (Сибирякова) Нина Дмитриевна

Мать ребёнка: Сибирякова (Аникина) Мария Клеменьтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гужеля (Сибирякова) Валентина Дмитриевна

Мать ребёнка: Сибирякова (Аникина) Мария Клеменьтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сибирякова (Аникина) Мария Клеменьтьевна

Рождение ребёнка
07.04.1963

Сын: Сибиряков Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: Сибирякова (Аникина) Мария Клеменьтьевна

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