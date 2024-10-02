Hätönen (Rahkonen) Maria
Место рожденияMuolaa, Finland
Дата рождения01.02.1833
Дата смерти08.10.1894
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1833
Отец: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.05.1855
Дочь: Kanninen (Hätönen) Anna Tahvontytär
Отец ребёнка: Hätönen Tahvo Heikinpoika
Рождение ребёнка
12.09.1862
Сын: Hätönen Mikko Tahvonpoika
Отец ребёнка: Hätönen Tahvo Heikinpoika
Рождение ребёнка
31.01.1866
Сын: Hätönen Wilhelm Tahvonpoika
Отец ребёнка: Hätönen Tahvo Heikinpoika
Смерть
08.10.1894