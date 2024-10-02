Hätönen (Rahkonen) Maria — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиHätönen (Rahkonen) Maria

Hätönen (Rahkonen) Maria

Место рождения

Muolaa, Finland

Дата рождения

01.02.1833

Дата смерти

08.10.1894

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1833

Отец: ?

Мать: (Rahkonen) Helena Juhontytär

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Hätönen Tahvo Heikinpoika

Рождение ребёнка
17.05.1855

Дочь: Kanninen (Hätönen) Anna Tahvontytär

Отец ребёнка: Hätönen Tahvo Heikinpoika

Рождение ребёнка
12.09.1862

Сын: Hätönen Mikko Tahvonpoika

Отец ребёнка: Hätönen Tahvo Heikinpoika

Рождение ребёнка
31.01.1866

Сын: Hätönen Wilhelm Tahvonpoika

Отец ребёнка: Hätönen Tahvo Heikinpoika

Смерть
08.10.1894

Мы используем куки для улучшения работы сайта.